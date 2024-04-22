Aston Martin обновил мощнейший DBX707: что изменилось

С 2025 модельного года в линейке британской марки останется лишь один кроссовер — дебютировавший в начале 2022 года DBX707. Это самая мощная версия модели, которая оснащается «битурбовосьмеркой» V8 4.0 Mercedes-AMG, форсированный со стандартных 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента до 707 сил и 900 Нм. Сегодня Aston Martin представил обновленный DBX707 и рассказал, что в нем изменилось.

© Motor.ru

Основные изменения произошли в интерьере: оформление салона теперь напоминает DB12 и Vantage. Отныне у DBX707 раздельные экраны виртуальной панели приборов (ее диагональ составляет 12,3 дюйма) и мультимедийной системы (10,25 дюйма). Сама мультимедиа тоже обновилась — это ее последняя версия с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto. На выбор предложат три уровня оснащения — Inspire Sport, Inspire Comfort и сделанную на заказ Q-версию. Уже в «базе» у кроссовера есть аудиосистема с 14 динамиками, а опционально доступна акустическая система Bowers & Wilkins с 23 динамиками.

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

Внешне DBX707 преобразился незначительно: появились выдвижные дверные ручки и изменился дизайн наружных зеркал. Кроме того, в палитру добавили пять новых оттенков: черный Epsilon Black, оранжевый Helios Yellow, а также зеленые Sprint Green, Malachite Green и Aura Green.

Упомянутый четырехлитровый двигатель на 707 лошадиных сил работает в тандеме с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, привод полный, с возможностью передачи до 100 процентов крутящего момента на заднюю ось. У кроссовера углеродкерамические тормозные диски, 420-миллиметровые спереди и 390-миллиметровые сзади. Размерность колесных дисков — 20 дюймов, а за доплату можно установить 23-дюймовые.

С места до 100 километров в час Aston Martin DBX707 разгоняется за 3,1 секунды. Максимальная скорость составляет 300 километров в час.

Старт производства обновленного Aston Martin DBX707 намечен на второй квартал 2024 года, поставки начнутся в третьем квартале. Цены пока не объявлены, но, по предварительным оценкам, они будут начинаться от 240 тысяч евро (эквивалентно 24 миллионам рублей).