В России создали самый мощный водородный автомобиль в мире

Научный автомоторный институт ФГУП «НАМИ» представил самый мощный водородный автомобиль в мире NAMI Hydrogen, построенный на базе Aurus. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале института.

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Обновленный NAMI Hydrogen, который также является «первым в истории водородным автомобилем класса люкс», был показан в рамках выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая проходит с 22 по 24 апреля в Узбекистане.

В НАМИ заметили, что, не смотря на то, что новинка построена на базе Aurus, NAMI Hydrogen имеет мало общего с точки зрения инжиниринга с серийными машинами.

«В обновленном NAMI Hydrogen установлено три электромотора: один на передней и два на задней оси. Помимо полного привода реализована возможность управления вектором тяги автомобиля. Мощность каждого электромотора составляет 250 кВт, а суммарная мощность NAMI Hydrogen - 750 кВт, что эквивалентно 1020 лошадиным силам», - отмечается в сообщении.

Машина способна разогнаться до 100 км/ч за менее чем четыре секунды, а установленная в ней система предусматривает хранение до 8 кг газа при 700 атмосферах. Запас хода составляет 870 км. Электроэнергия для батареи генерируется путем реакции кислорода и водорода.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса «люкс». Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы «Соллерс» и фонда Tawazun из ОАЭ.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что производитель люксовых авто Aurus был готов к санкциям США. Вице-премьер отметил, что у предприятия есть «план Б».