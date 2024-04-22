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Состоялся старт продаж "золотой" Nissan Teana 20th Anniversary Black Gold Edition

Компания Nissan представила новую "юбилейную" версию седана Altima (Teana), которая получила уникальную отделку "под золото".

Состоялся старт продаж "золотого" Nissan Teana 20th Anniversary Black Gold Edition
© Российская Газета

Nissan Teana дебютировал в 2023 году, и вот на протяжении 20 лет присутствует на китайском рынке - эту круглую дату и праздную уникальной "золотой" спецверсией.

Дизайнеры сыграли на стандартном сочетании цветов: серебристый хром решётки радиатора заменили на чёрный, а хром сплиттера и шильдиков - на "золото". В салоне серебристые элементы также сменились "золотыми", хотя этот цвет больше похож на бронзу.

Пополнился список штатного оснащения, в который включили сиденья с вентиляцией и подогревом.

Силовой агрегат Nissan Teana Black Gold Edition остался без изменений: двухлитровый атмосферник мощностью 156 л.с. и вариатор.

Цена новинки - 191 200 юаней (2,46 млн рублей), в то время как начальная версия модели предлагается в Китае от 179 800 юаней (2,32 млн рублей).

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