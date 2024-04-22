Состоялся старт продаж "золотого" Nissan Teana 20th Anniversary Black Gold Edition

Компания Nissan представила новую "юбилейную" версию седана Altima (Teana), которая получила уникальную отделку "под золото".

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Nissan Teana дебютировал в 2023 году, и вот на протяжении 20 лет присутствует на китайском рынке - эту круглую дату и праздную уникальной "золотой" спецверсией.

Дизайнеры сыграли на стандартном сочетании цветов: серебристый хром решётки радиатора заменили на чёрный, а хром сплиттера и шильдиков - на "золото". В салоне серебристые элементы также сменились "золотыми", хотя этот цвет больше похож на бронзу.

Пополнился список штатного оснащения, в который включили сиденья с вентиляцией и подогревом.

Силовой агрегат Nissan Teana Black Gold Edition остался без изменений: двухлитровый атмосферник мощностью 156 л.с. и вариатор.

Цена новинки - 191 200 юаней (2,46 млн рублей), в то время как начальная версия модели предлагается в Китае от 179 800 юаней (2,32 млн рублей).