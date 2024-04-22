Mazda показала заключительный тизер новой "шестерки"

Полноценную премьеру легковушка японской марки справит позже на этой неделе. Сам производитель новинку называет электрокаром, однако не исключено, что у модели также будет гибридный вариант.

Первый тизер своей новой модели китайское СП Changan Mazda опубликовало несколько дней назад. Теперь же появилась целая порция «фрагментарных» картинок. Имя машины по-прежнему не раскрыто, зато компания подтвердила, что мировой дебют состоится в рамках Пекинского автосалона, который заработает 25 апреля.

Между тем ранее в Поднебесной зарегистрировали название Mazda EZ-6 – вполне возможно, что оно достанется анонсированной новинке. Ну и отметим, что многие местные профильные медиа считают будущий автомобиль преемником давно покинувшей китайский рынок Mazda Atenza: такое имя там носила модель, которая в других странах известна как Mazda 6 (правда, Atenza производило другое СП – с концерном FAW, это предприятие уже расформировали).

Официально объявлено о том, что новая Mazda сделана вместе с Changan, при этом модель названа электрокаром. Китайские СМИ пишут, будто за основу взяли лифтбек Deepal SL03: бренд Deepal (он же Shenlan или Deep Blue) был запущен компанией Changan в 2022 году специально для электрифицированных машин. Причем исходная пятидверка также доступна в виде гибрида, то есть у новинки японской марки тоже может оказаться две модификации.

Как бы то ни было, дизайн у грядущей Мазды – свой. Так, модель получит оригинальную оптику, вдобавок у электроверсии вместо радиаторной решетки будет светящееся табло. А вот останется ли такая Mazda лифтбеком или же ее все-таки превратят в седан – пока вопрос. Габариты еще не озвучены. Длина Deepal SL03 составляет 4820 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2900 мм. Размеры актуального седана Mazda 6 (в европейской спецификации): 4870/1840/1450 мм, расстояние между осями – 2830 мм.

Если новая Mazda действительно создана на базе Deepal SL03, то и техника, вероятно, общая. У чисто электрического «китайца» на задней оси установлен мотор мощностью 218 или 258 л.с., электрокару положена батарея емкостью 58,89 кВт*ч или 66,8 кВт*ч (модель 2024 года выпуска). В состав установки гибрида входит 95-сильный бензиновый атмосферник 1.5 (предназначен только для подзарядки аккумулятора), электромотор на 218 или 238 л.с. и батарея емкостью 18,99 или 28,39 кВт*ч.

Напомним, ранее Mazda также зарегистрировала индекс «6e» – уже в Европе. Не исключено, что там у устаревшей Mazda 6 тоже появится замена, однако пока нет информации о том, будет ли европейская модель перекликаться с китайской.