В России закрыли сборку китайских автомобилей

На калининградском заводе «Автотор» прекратился выпуск китайских кроссоверов DFSK. Об этом сообщает Wroom.ru.

По данным издания, «Автотор» и компания «Моторинвест» прекратили сотрудничество, предусматривавшее сборку DFSK. В феврале вышли новые кроссоверы DFSK для российского рынка — ix5 и ix7. Wroom.ru отмечает, что к концу апреля проект локального производства завершился: в Калининграде выпустили одну партию из тысячи кроссоверов DFSK, а в будущем поставлять авто DFSK будут напрямую из Китая.

DFSK ix5 — переднеприводный автомобиль с бензиновым турбомотором на 138 лошадиных сил. Портал Autonews сравнивал габариты авто с Volkswagen Tiguan X. Первые модели стоили 2 990 000 рублей. Сообщалось, что в будущем у DFSK ix5 появятся новые комплектации с дополнительными опциями, к примеру, подогревом руля.

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DFSK ix7 — авто с двухлитровым мотором на 231 лошадиную силу. Стоимость модели начиналась от 3 990 000 рублей.