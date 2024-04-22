Поставки седана Xiaomi SU7 стартовали на 2 недели раньше запланированной даты

Итоги продаж первого электромобиля SU7 от китайского техногиганта по выпуску смартфонов Xiaomi превысили ожидания в 3-5 раз. Об этом заявил генеральный директор компании Лэй Цзюнь.

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Отмечается, что отгрузка стандартных версий модели SU7 началась раньше запланированных сроков. Дебют первого автомобиля в истории Xiaomi состоялся 28 марта 2024 года. Производитель установил на него цену ниже 30 тыс. долларов (примерно 2,8 млн рублей по текущему курсу) за версию в базовой комплектации. Это дешевле, чем предлагают за базовую модель Tesla Model 3 на рынке Китая.

Изначально производитель планировал начать поставки ограниченной партии из 5000 экземпляров Founder's Edition, поставки стандартной версии SU7 стартовали в Пекине и Шэньчжэне. По словам генерального директора компании, поставки стандартной версии начались на 12 дней раньше запланированных сроков.

Поставки моделей Max Xiaomi намерена начать в апреле, а моделей Pro – к концу мая. Лэй особо отметил работу специалистов компании в части быстрой разработки программного обеспечения, кроме того, глава компании заявил, что компания сосредоточится на модели SU7.