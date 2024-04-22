Maserati представила роскошный катер

Автопроизводитель Maserati представил катер Tridente. Он напоминает по стилю кабриолет GranCabrio Folgore, который компания показала в апреле, передает Motor Page.

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Как отмечается, Maserati Tridente является 10,5-метровой моторной лодкой, которая предназначена для «водных» прогулок по озерам и морским побережьям. В движение Tridente приводится электродвигателями суммарной мощностью 600 л.с. Катер комплектуется аккумулятором емкостью 252 кВт*ч и запасом хода 70 км.

Заявленная максимальная скорость составляет 74 км/ч, крейсерская скорость – 46 км/ч.

Катер получил розово-золотой оттенок, как и кабриолет. Корпус судна изготовлен из карбона. Отделку специалисты выполнили из дорогой кожи. Максимальное число пассажиров – восемь человек. Сборка Tridente будет осуществляться в США. Цена экземпляра составит более 2,6 млн долларов.

Ранее компания Maserati показала 730-сильный экстремальный суперкар MCXtrema.