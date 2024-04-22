Bugatti открыла неожиданный бизнес

Автомобильная компания Bugatti совместно с итальянской компанией Luxury Living Group представила новую коллекцию мебели. Новые предметы серии Bugatti Home презентовали на Миланском мебельном салоне, который прошел с 16 по 21 апреля.

© Luxurylivinggroup.com

Как сообщает пресс-служба компании Luxury Living Group, автопроизводитель принял участие в разработке дизайна мебели и предоставил права на использование торговой марки. Отмечается, что коллекцию создавали с учетом «более чем столетнего наследия Bugatti» и подходом, который подчеркивает простую элегантность при пристальном внимании к деталям и стремлении к совершенству.

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Флагманом новой коллекции мебели можно считать массивный диван фирменного темно-синего цвета Bugatti Blue, в который часто красят суперкары марки.

© Luxurylivinggroup.com

Кроме него в наборе есть несколько необычных расцветок — например, белый и синий металлик. Также компании представили рабочий стол, обеденный стол с набором стульев с каркасом из углепластика и другие предметы домашней обстановки. Цены на официальном сайте не уточняются и предоставляются по запросу заинтересованным клиентам.