Состоялся запуск дорожных тестов нового "паркетника" Kia Clavis

Компания Kia приступила к дорожным испытаниям новой модели - субкомпактного кроссовера Clavis. Фото опубликовал сайт Autocar India.

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Как писала "РГ" ранее, новый паркетник будет иметь дизайн "под внедорожник" - квадратный кузов с прямой линией крыши и короткие свесы. На фото видны вертикальные ДХО и фонари, расположенные по бокам заднего стекла. Также на снимках можно заметить датчики и радары, которые указывают на то, что Clavis получит передний парктроник и системы помощи водителю.

Также кроссовер, по данным инсайдеров, будет оснащаться шестью подушками безопасности, системой камер кругового обзора, системой контроля давления в шинах, задними дисковыми тормозами. Из опций комфорта новинка предложит климат-контроль, передние сиденья с вентиляцией и электрорегулировкой, аудиосистему Bose.

Весь этот богатый набор - для модели, которая расположится между Kia Sonet и Seltos и будет иметь длину кузова менее четырёх метров. Системы полного привода у автомобиля не будет, по крайней мере, у версий с ДВС. Электрический Clavis EV появится в середине 2025 года.

Планируется, что Kia будет экспортировать Clavis на зарубежные рынки. Их список пока неизвестен.