Автопроизводитель Koenigsegg создал злодейский держатель для ключей

Шведская компания-производитель эксклюзивных суперкаров Koenigsegg создала специальную подставку для ключей, похожую на устройство судного дня или потайную кнопку, ведущую в секретный бункер злодея. Об этом пишет «Авто Mail.ru».

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Прообразом для подставки стали знаменитые яйца Фаберже, украшенные драгоценными камнями. Однако для новинки Koenigsegg использовали не золото и бриллианты, а углеродное волокно, алюминий и алькантару – все те материалы, из которых изготавливаются суперкары стоимостью от 3 миллионов долларов.

Держатель для ключей представляет собой 3D-изображение эмблемы Koenigsegg и максимально приближен к произведению искусства.

© Соцсети

«Ключница» похожа именно на то, что можно было бы найти в логове злодея из кино – «потайную кнопку, ведущую в секретный бункер, или устройство, которое приведет к концу света», отмечает издание.

При этом вся конструкция спроектирована таким образом, чтобы обеспечить идеальную посадку ключа в держателе, а самого держателя – в футляре – с точностью до миллиметра. Стоимость аксессуара шведский автопроизводитель не называет, ее узнают только клиенты компании, отмечает Motor.ru.

Ранее компания Porsche Design выпустила коллекцию часов к 75-летие бренда, которые предлагались покупателям по цене 11 тысяч долларов. Часы Chronograph 1 – 75 Years Porsche Edition были выпущены тиражом всего в 475 экземпляров.