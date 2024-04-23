Раскрыты новые подробности характеристик Haval H9 для России

Китайский производитель подтвердил свои планы о старте продаж внедорожника нового поколения в России. Однако уточнил, что моторная гамма для домашнего и российского рынков будет заметно отличаться. Об этом сообщил корреспондент Quto.ru, который находится на испытательном полигоне концерна Great Wall в КНР.

© Quto.ru

«Тема с Н9 на российском рынке не закрыта с уходом первого поколения», — подчеркнули представители Haval.

Габариты автомобиля составляют 4950 х 1960 х 1930 мм в длину, ширину и высоту, размер колёсной базы равен 2850 мм.

В Поднебесной модель будет оснащаться бензиновым двигателем объёмом 2,0 литра, развивающим 224 лошадиные силы и 835 Нм крутящего момента, 2,4-литровым дизелем с отдачей 186 сил и 480 Нм, а также гибридной силовой установкой мощностью 520 лошадиных сил и 9-ступенчатым «роботом».

© Quto.ru / Максим Ракитин

© Quto.ru / Максим Ракитин

Теперь же стало известно, что россиянам внедорожник будет доступен исключительно с бензиновым мотором, 8-диапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом с блокировками дифференциалов.

Известно также, что в Китае машина способна буксировать прицеп массой до 2,5 тонн, а рейлинги на крыше могут выдержать груз весом до 75 кг.

В компании отмечают, что вопрос локализации нового H9 на заводе в Тульской области прорабатывается, но на сегодняшний день окончательное решение не принято.

Мировая премьера нового Haval H9 состоится 25 апреля 2024 года на автосалоне в Пекине, после чего его продажи стартуют в Китае. На российском рынке, как ожидается, автомобиль появится не ранее середины года.