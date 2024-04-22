Сборку пикапов и фургонов Lada перенесут на площадку АвтоВАЗа

Дочерняя компания АвтоВАЗа «ВИС-Авто», которая выпускает различные модификации моделей Lada, готовится к переносу производственных мощностей. Как сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ», уже после майских праздников «ВИС-Авто» займет территорию бывшего опытно-промышленного производства АвтоВАЗа. Пока же выпуск фургонов и пикапов продолжается в арендуемом корпусе в промзоне Центрального района Тольятти.

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Частично «ВИС-Авто» уже перебралась в ОПП АвтоВАЗа — в январе 2024 года там заработал сварочный комплекс. Полностью же компания переедет на новую площадку летом. Фургоны и пикапы на базе актуальных моделей Lada будут изготавливаться по прежней схеме — сваренные в ОПП кузова отгружают АвтоВАЗу, после чего они возвращаются к «ВИС-Авто».

Что же касается опытно-промышленного производства АвтоВАЗа, то оно было создано в 1986 году и представляло собой «АвтоВАЗ в миниатюре». До 2015 года там было налажено мелкосерийное производство автомобилей по полному циклу, например Priora в кузове купе, Kalina Sport, а также сборка перспективных прототипов. В 2015 году по решению Бу Андерссона, который на тот момент возглавлял АвтоВАЗ, ОПП признали убыточным и закрыли, а конвейер разукомплектовали.

Весной 2023 года стало известно, что опытно-промышленное производство вновь будет запущено, и что там организуют выпуск пикапов и фургонов на базе Lada Granta и спецверсии Niva Bronto.