Кроссовер Volkswagen Tiguan L снова продается в России

Еще один кроссовер, чья популярность у россиян точно не подлежит сомнению, вернулся на российский рынок. Пока это лишь «серые» поставки, но, тем не менее, в Россию активно возят новые Volkswagen Tiguan 2023 и 2024 годов выпуска, а цены на них на одном из классифайдов начинаются от 3 687 756 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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Волею судеб получилось так, что все новые Tiguan, поставляемые в Россию сейчас — это удлиненные Tiguan L с китайского рынка, производством которых с 2017 года занимается совместное предприятие Shanghai Volkswagen.

Так, за минимальные 3 687 756 рублей новый Volkswagen Tiguan L готов привезти под заказ мультибрендовый автосалон из Благовещенска. Ценник неточный и указан по курсу валют на день публикации объявления, однако в него уже входят утильсбор, таможенное оформление и все документы, необходимые для постановки автомобиля на учет.

Сам кроссовер представлен в переднеприводной версии 300TSI 2WD Intelligent Edition и оснащен 1,5-литровым 160-сильным бензиновым турбомотором TSI, сопряженным с семиступенчатым «роботом» DSG. У него, как и у всех Tiguan L, пятиместный салон, а также кожаные сиденья, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком, электронная противоугонная система двигателя, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, 18-дюймовые литые диски и многие другие опции.

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Во Владивостоке такой Tiguan L предлагают привезти за 4 200 000 рублей, а версия побогаче, где есть полный привод и более мощный 2,0-литровый турбомотор на 220 л.с., стоит уже дороже — от 4 463 744 рублей (цена указана по курсу на день публикации объявлений). В Москве 220-сильный кроссовер продают из наличия за 5 300 000 рублей, а в Ростове-на-Дону и Тюмени — за 5 450 000 и 5 850 000 рублей соответственно.