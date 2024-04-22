Новый одноместный спортивный автомобиль Skoda готовится к премьере

В ожидании значительного события в автомобильной и виртуальной гоночной индустрии, Skoda Auto анонсирует долгожданную мировую премьеру своего новаторского проекта — концепт-кара Skoda Vision Gran Turismo. Эксклюзивная презентация состоится 24 апреля в зале PLAYzone Arena в Праге, причем зрители со всего мира смогут присоединиться к прямой трансляции события через YouTube-каналы Skoda Motorsport, Skoda Auto и PLAYzoneCZ.

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В преддверии этого волнующего момента чешский производитель раскрыл первый тизер, который захватывает внимание задними фонарями концепции, иллюстрируя интригующую световую подпись автомобиля, пишет SPEEDME.RU.

Skoda Vision Gran Turismo представляет собой эпохальное творение в эпосе цифровых гонок, выделяясь как полностью электрическое авто, созданное специально для эпической гоночной игры Gran Turismo 7 на PlayStation. Как одноместное транспортное средство с полным приводом, оно является гармоничным слиянием исторического наследия — отсылки к легендарному Skoda 1100 OHC Spider 1957 года, и прогрессивных черт современного дизайнерского языка Skoda под названием Modern Solid.

Мероприятие по запуску Skoda Vision Gran Turismo предвещает стать моментом сближения между поклонниками бренда и адептами виртуальных гонок, демонстрируя амбиции Skoda занять ведущие позиции в мире гоночных симуляторов.