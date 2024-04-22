СМИ: планы Маска по выпуску роботизированного такси повергают бизнес в хаос

Планы владельца SpaceX и Tesla Илона Маска по выпуску роботизированного такси повергают бизнес Tesla в хаос. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что слухи о смене стратегических приоритетов, отзыв дефектных пикапов Cybertruck, масштабные сокращения персонала и падение акций Tesla лишь наводят суету.

Tesla представит роботакси предстоящим летом. Можно было бы подумать, что Маск хочет высвободить ресурсы для работы над этим проектом, однако минувшие выходные продемонстрировали, что персонал Tesla теряет рабочие места преимущественно равномерно по структурным подразделениям.

При этом некоторых сотрудников даже не проинформировали об увольнении. Им аннулировали пропуска уже на проходной офисов и предприятий.

Как говорится в публикации, на этой неделе компания должна будет сообщить инвесторам о падении операционной прибыли на 40% и существенном снижении выручки по итогам первого квартала.

Агентство отмечает, что подчиненные Маска в Tesla Inc. уже «привыкли к хаосу», так как Маск ставит жесткие цели и часто резко меняет направления.

Ранее стало известно, что презентация Tesla Robo Taxi состоится 8 августа. Разрабатывают новинку на протяжении нескольких лет. В дальнейшем будет создан собственный автопарк, отмечали в фирме. Таксомобиль сконструировали на основе Model 2.