Новый Ford Mustang получил «приборку» в стиле ретро

Ford продолжает отмечать 60-летие культового спорткара Mustang. Помимо спецверсий, он пообещал хозяевам пони-каров седьмого поколения несколько сюрпризов, и одним из них стала стилизация цифровой приборной панели под оригинальную «приборку» первого Mustang из 60-х годов. Тему оформления в стиле ретро для щитка приборов можно установить бесплатно — она загружается «по воздуху».

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Тахометр и спидометр на графической схеме с отсылкой к классическому Mustang 1967-1968 годов заключены в хромированные рамки. Также изменен дизайн датчиков уровня топлива и температуры по бокам.

Дизайнеры перебрали сотни различных вариантов, прежде чем остановиться на достаточно реалистичном «цифровом хроме» с имитацией теней и даже отражениями стрелок. В темное время суток «приборка» подсвечивается зеленым.

Скин уже можно загрузить. Он доступен владельцам актуального Mustang во всех исполнениях и должен положить начало целому ряду загружаемых OTA-обновлений (Over the Air, или «по воздуху»), которые, как заявляли в Ford, должны сделать нынешний спорткар лучшим за всю историю.

На прошлой неделе Ford анонсировал еще одну модификацию Mustang текущего поколения, показав тизер машины под покрывалом. Премьера новинки состоится только в 2025 году.