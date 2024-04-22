Объявлена стоимость самого экономичного Chery Tiggo 9

Цены на модель Chery Fulwin T9 объявили на презентации, состоявшейся в рамках автосалона в Пекине. Одновременно с этим открыли и прием заказов: самый большой гибридный кроссовер в модельной линейке марки оценили в 159,9 тысячи юаней (2,1 миллиона рублей), что сопоставимо со стоимостью самого доступного кроссовера Сhery в России — Tiggo 4 Pro (от 2,12 миллиона рублей).

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Chery Fulwin T9, он же Tiggo 9 с гибридной силовой установкой C-DM, расходует всего 5,2 литра топлива на 100 километров, а его общий запас хода достигает 1,4 тысячи километров. В основе гибрида лежит та же платформа T2X, на которой построен Tiggo 9, да и внешне автомобили практически идентичны — отличия сводятся к безрамочной радиаторной решетке у Fulwin T9 и чуть иной оптике. В салоне — парящий 15,6-дюймовый сенсорный экран, две беспроводные зарядки, а на руле — логотип Fulwin вместо эмблемы Chery. Это говорит о том, что в будущем Fulwin может стать суббрендом, как Omoda или Exeed.

В Китае будут предложены две версии Fulwin T9 — на пять и семь мест. Приводится и объем багажника со сложенными сиденьями — 2065 литров. По подсчетам Chery, в автомобиль можно вместить до 30 стандартных чемоданов. Что касается габаритов кроссовера, то в длину он достигает 4,79 при колесной базе 2,77 метра.

Из оснащения заявлены семь подушек безопасности, проекционный дисплей и аудиосистема Sony с 14 динамиками. Передние кресла оснащены функцией массажа с 10 программами.

В состав силовой установки C-DM входит 1,5-литровый турбомотор Acteco пятого поколения мощностью 156 лошадиных сил. Выбрать можно из двух электрических «довесков»: вариатор со встроенным в него электромотором (в этом случае суммарная мощность составит 360 лошадиных сил) или коробку передач DHT3 с двумя электродвигателями (тогда отдача увеличится до 381 лошадиной силы). Самый дорогой Chery Fulwin T9 оценен в 199,9 тысячи юаней, что эквивалентно 2,6 миллиона рублей.