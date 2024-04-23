Раскрыта внешность самого большого кроссовера Smart

Принадлежащая в равных долях Mercedes-Benz и китайскому Geely марка показала самый большой автомобиль в своей истории — концепт #5, предвосхищающий еще более крупную серийную модель, которая увидит свет во второй половине 2024 года. Шоу-кар с внедорожными шинами, лебедкой, светодиодной «люстрой» и рейлингами на крыше дебютирует на Пекинском автосалоне, стартующем 25 апреля.

© Motor.ru

Длина Smart под номером 5, отдаленно напоминающий Mercedes-Benz GLB, пока неизвестна, но новинка точно будет длиннее кросс-купе #3, у которого от бампера до бампера примерно 4,4 метра. Концепт получил пластиковую защиту по периметру, подножки, интегрированную в передок лебедку и складную лестницу для доступа на крышу. Также у «пятерки» есть «пунктирная» оптика и светящееся подобие тросов-веткоотбойников.

© Smart

© Smart

© Smart

© Smart

© Smart

© Smart

© Smart

© Smart

© Smart

© Smart

Грядущую «товарную» версию в компании описывают как «самый универсальный Smart всех времен». В движение его будет приводить пара электродвигателей, привод будет только полным. Уже известна емкость 800-вольтовой батареи — целых 100 киловатт-часов, а пополнить ее заряд с 10 до 80 процентов можно будет за 15 минут. Полная зарядка должна обеспечить до 550 километров автономного хода по циклу WLTP, или больше 700 по китайской методике CLTC.

В салоне, который Smart рассекретил накануне, почти вся передняя панель отдана под экраны. Цифровая «приборка» стоит отдельно, а справа от нее расположен заключенный в рамку кластер с двумя OLED-дисплеями — центральным и пассажирским. Каждый имеет диагональ 13 дюймов, а управляет мультимедиа чип AMD Ryzen Embedded V2000.

Кресла имеют «режим невесомости», позволяющий расслабиться, функции массажа и вентиляции, а также подставки для ног. В числе «фишек» — переносная звуковая колонка (крепится в специальную нишу под подлокотником между креслами второго ряда), голосовой ассистент на базе генеративного ИИ американской компании Cerence и система автоматизированного управления Pilot Assist 3.0, работу которой обеспечивает лидар и вычислительная платформа Nvidia Drive Orin.