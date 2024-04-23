MG показала гиперкар EXE181: 1,9 секунды до «сотни» и тормозные парашюты

Марка, входящая в концерн SAIC, показала шоу-кар EXE181. Это одноместный гиперкар с обтекаемым силуэтом, очень низким коэффициентом аэродинамического сопротивления и установкой с четырьмя электромоторами, которая разгоняет его с места до «сотни» за 1,9 секунды. Концепт посвящен прототипу MG EX181 из середины прошлого века и намерен побить его рекорд — развить скорость более 410 километров в час.

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У современного MG EXE181 одноместная кабина с рулем-бабочкой со встроенным дисплеем, прозрачная передняя часть и накладки на колесные диски, развитые крылья, длинная хвостовая часть и активные закрылки.

Коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,181, что совпадает с числом в названии рекордсмена 1959 года. Этот показатель лучше, чем у серийных машин, но уступает, к примеру, Mercedes-Benz Vision EQXX 2022 года с коэффициентом 0,17. А у EX181 он и вовсе, как утверждается, равнялся 0,12.

© MG

© MG

© MG

© MG

© MG

© MG

Максимальная скорость EXE181 не раскрывается. Однако в MG пообещали, что шоу-кар «бросит вызов рекорду наземной скорости». EX181, прозванный за свою форму «Рычащей каплей» (The Roaring Raindrop), в 1959 разогнался до 410 километров в час. За рулем был Фил Хилл — будущий чемпион «Формулы-1».

Полноценная премьера EXE181 состоится на автосалоне в Пекине, который стартует 25 апреля. Летом гиперкар привезут на Фестиваль скорости в английском Гудвуде.

MG в середине апреля наконец добралась и до российского рынка. Дебют марки, интересы которой будут представлять сразу два дистрибьютора, состоялся в Москве 12 апреля. Продажи стартуют с седана MG5, потом в Россию привезут HS, ZS и лифтбеки с индексами 6 и 7.