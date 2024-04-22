Единственный «гибрид» Evolute теперь можно купить дешевле

В компании провели довольно неожиданную рокировку. С недавнего времени оказалась отменена прямая скидка, составлявшая 330 тысяч рублей. Но одновременно снизилась рекомендованная розничная цена, упавшая сразу на 539 тысяч. Таким образом, модель подешевела на 209 тысяч, сообщает издание «Автоновости дня».

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В движение Evolute i-Space приводит гибридная силовая установка, выдающая 287 лошадиных сил. В её состав входит электромотор отдачей 178 сил и 300 Нм, который запитан от 17,52-киловаттного аккумулятора. Батарею заряжает 110-сильный «атмосферник» объёмом 1,5 литра.

Габаритная длина машины составляет 4 760 мм при колёсной базе, равной 2 785 мм. Дорожный просвет — 180 мм. Запас хода «паркетника» достигает 1 150 км, а на чистой электротяге он способен преодолеть вполне достаточные для каждодневной городской эксплуатации 87 километров.

Как отмечают «Автоновости дня», на остальные модели Evolute прямые скидки всё ещё действуют. Для i-Joy размер дисконта составляет 141 000, для i-Jet — 180 000, а для электрокроссовера i-Jet — 200 000 рублей. Кроме того, все «Эволюты», за исключением «гибрида», можно приобрести через государственную программу льготного автокредитования.