Kia планирует заменить кроссовер Sportage электрокаром

В преддверии Пекинского автосалона, который уже готов распахнуть свои двери на этой неделе, компания KIA настраивается на большое продвижение в мире электрокаров. Их последняя инновация, KIA EV5, готовая к премьере на китайском рынке, уже вызывает большой интерес своим модным и современным дизайном, пишет SPEEDME.RU.

Hyundai Motor продолжает расширять свое доминирование в сегменте электрокаров, постоянно обновляя ассортимент новыми автомобилями, такими как Hyundai IONIQ 6 и KIA EV9. Пополняя линейку EV, новый KIA EV5 выделяется среди аналогов своим выразительным экстерьером. Данный автомобиль привлекает большое внимание уникальным световым дизайном спереди и сзади, что делает его неповторимым на дороге.

Премьера KIA EV5 представляет из себя дизайнерскую революцию с изысканным освещением, делая его непременно узнаваемым среди конкурентов в классе C-SUV, таких как Volkswagen ID.4, Ford Explorer и Tesla Model Y. Салон нового KIA EV5 сочетает в себе цифровые инновации и классические элементы, в том числе двойной цифровой экран и многочисленные физические кнопки, гарантируя удобство эксплуатации и функциональность. Расположение переключателя передач на стойке рулевого колеса также увеличивает пространство в кабине.

Разработанный на базе платформы e-GMP от Hyundai/KIA, представляющей из себя электрическую архитектуру 800 вольт с высокоэффективными зарядными возможностями, KIA EV5 будет предложен в различных модификациях, от исполнений с передним приводом до вариантов с полным приводом и двумя электродвигателями, обеспечивающими совокупную мощность до 575 л.с. в топовом исполнении GT. Предложены также разные варианты аккумуляторов на 64,2 и 88,1 кВт/ч, гарантирующие пробег от 530 до 720 километров.

Премьера KIA EV5 на рынке намечена на конец нынешнего года, с последующими поставками в Европу. Несмотря на то, что цена на новинку еще не объявлена, предполагается, что KIA предложит привлекательные условия для завоевания внимания потребителей в стремительно растущем сегменте электромобилей.