Минский автозавод похвастался ажиотажным спросом на свои автобусы

С января по март белорусский производитель сделал 392 единицы пассажирской техники, достигнув ежемесячного темпа на уровне 135 единиц. При этом мазовцы считают, что это уникальный результат: обычно первый квартал — самый трудный, так как заказов после завершения бюджетного года предприятие получает меньше.

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В первом квартале выручка составила 105 млн долларов. Для сравнения, за весь 2023 год объём выручки Минского автозавода составил порядка 210 млн. В этом году МАЗ планирует реализовать рекордные 1700 автобусов, из которых 1300 единиц — это конкретные заказы.

С 2025 года максимальный годовой объём выпуска возрастёт до 3000 автобусов. Это станет возможным после того, как Минский автозавод организует новые мощности по производству пассажирской техники. Запуск совершенно нового цеха запланирован на следующий март.

Между тем, Ликинский автобусный завод готовит городскую модель нового поколения. Отечественная новинка под названием Citymax 12 будет иметь кузов длиной ровно 12 метров, при том, что нынешний ЛиАЗ-529256 сразу на 41 сантиметр длиннее, но пассажиров вмешает меньше.