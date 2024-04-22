$93.25-0.1999.36-0.21
Войти в почту

«КамАЗ» отчитался о росте прибыли

«КамАЗ» по итогам первого квартала 2024 года получил валовую прибыль в 82 млрд рублей, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщается в Telegram-канале «КамАЗа».

«КамАЗ» отчитался о росте прибыли
© «Газета.Ru»

В январе-марте 2023 года валовая прибыль «КамАЗа» составляла более 72 млрд рублей. При этом продажи автомобилей «КамАЗ» увеличились в январе – марте 2024 года на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,5 тыс. машин против 8,37 тыс. машин в первом квартале 2023 года.

«В 2024 году коллектив компании продолжает работать над увеличением объема производства и расширением модельного ряда автомобилей поколения К5. В I квартале текущего года выпуск этих грузовиков по сравнению с АППГ увеличился более чем в 3,5 раза», — подчеркивается в заявлении автопроизводителя.

До этого ФГУП «НАМИ» представило на выставке в Ташкенте обновленный водородный седан «НАМИ Hydrogen» с силовой установкой мощностью 1020 л.с. Водородный автомобиль построен на базе седана представительского класса Aurus Senat.

Ранее стало известно, сколько автомобилей россияне приобрели за прошедшую неделю.

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости