После модернизации по БАМу будут провозить до 270 млн тонн грузов в год

До 270 млн тонн грузов ежегодно будут провозить по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) после модернизации. Об этом заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин после встречи президентов России и Азербайджана с ветеранами-строителями и работниками БАМа.

Таким образом, почеркнул он, провозная способность магистрали увеличится в полтора раза.

Хуснуллин также отметил, что все решения по третьему этапу модернизации приняты. В рамках него планируется возвести второй Кодарский, второй Северомуйский и второй Кузнецовский тоннели, а также построить новый железнодорожный мост в Комсомольске-на-Амуре.

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Строительство первого тоннеля должно завершиться к концу 2030 года, а возведение еще двух и моста через реку Амур - до конца 2032 года. Третий этап модернизации Байкало-Амурской магистрали обойдется примерно в 3,7 трлн рублей.