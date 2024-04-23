Автопилот Mercedes разрешит водителям не смотреть на дорогу во время поездки

Mercedes-Benz реализует свое обещание о выпуске автомобилей с продвинутым автопилотом, позволяющим водителю отвлечься от дороги.

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Новая технология уже одобрена на законодательном уровне в некоторых регионах США.

Немецкий автопроизводитель начал поставки первых автомобилей с автопилотом – около 65 машин уже зарегистрированы в Калифорнии и Неваде. Mercedes стал первым автоконцерном в истории США, получившим официальное разрешение на продажу автомобилей с технологией автономного вождения 3 уровня.

Покупатели Mercedes EQS и S-Class могут оформить подписку на систему Drive Pilot за дополнительную плату в $2500 в год.

Автопилот будет распознаваться по бирюзовым огням на корпусе автомобиля. Mercedes получил специальное разрешение на использование подсветки такого цвета.

Однако технология пока доступна только в Калифорнии и Неваде. Автопроизводитель планирует использовать эти штаты для тестирования системы в надежде, что другие регионы США также разрешат использование автопилота в будущем.

Важно помнить, что Drive Pilot 3 уровня имеет ограничения. Его можно использовать только на определенных дорогах при скорости ниже 65 км/ч и в светлое время суток.