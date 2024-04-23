Mercedes показала первый полностью электрический G-Class

Mercedes представила тизер нового, полностью электрического внедорожника G-Class.

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Новинка сохранила знаковую кубическую форму G-Класса, но при этом в ее дизайн были добавлены элементы, отражающие современные технологии. Премьера автомобиля состоится уже в ближайшее время.

Информации о технических характеристиках пока немного. Известно, что электромобиль будет являться полноразмерным внедорожником с четырьмя электродвигателями и системой полного привода, что обеспечит ему отличную проходимость и возможность буксировки.

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Так, новая конструкция подвески и заднего моста, оптимизированная для бездорожья, позволит сохранить прежние показатели серии.

Официальная информация о цене и дате начала продаж также пока не представлены.

Напомним, что на данный момент рынок электромобилей проседает по всему миру. Из-за этого, например, Tesla столкнулась с резким падением своих акций.