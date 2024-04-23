Стало известно, смягчат ли в России требования к тонировке автомобилей

Правительство РФ не поддержало законопроект, который подразумевал смягчение правил тонировки передних боковых стекол у автомобилей. Об этом сообщает ТАСС. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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Согласно ГОСТ, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять более 70%. В случае нарушения водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Нилов предложил снизить показатель светопропускания до 50%.

В кабмине заявили, что в законопроекте нет доказательств того, что действующее регулирование избыточно. Также инициатива не соотносится с техрегламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Нилов отмечал, что тонирование автомобиля защищает от воздействия прямых солнечных лучей, исключает ослепление водителя и снижает нагрев салона, что особенно актуально летом для машин без кондиционера.

До этого врач-онколог предупредил, что лобовое стекло автомобиля не защищает водителей от ультрафиолетового излучения. В связи с этим автомобилисты имеют больший риск заболеть раком кожи в сравнении с остальными.

Среди водителей часто встречаются жалобы на новообразования на лице и верхних конечностях (то есть открытых участках кожного покрова), отметил специалист. Затем у них диагностируется тот или иной вид рака кожи. По словам врача, зачастую водители, которые много времени проводят за рулем, пренебрегают солнцезащитными средствами, и в первую очередь это касается мужчин.