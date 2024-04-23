Haval привезет в Россию внедорожник, похожий на Toyota Fortuner

До конца 2024 года на российском рынке появится новый внедорожник Haval H5. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

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Длина автомобиля — 5190 мм при колесной базе 3140 мм. Объем багажника при сложенных сиденьях составляет 2116 л. Внедорожник похож на японскую модель Toyota Fortuner. Он получил большую решетку радиатора с двумя поперечинами, светодиодные фары, рейлинги на крыше, две выхлопные трубы прямоугольной формы. В салоне Haval H5 установлен 10,25-дюймовый монитор для управления различными функциями.

В Китае новый внедорожник Haval H5 предлагается с двумя двухлитровыми двигателями. Первый – бензиновый мотор мощностью 218 л.с. Второй – 166-сильный дизельный агрегат. Коробки передач — механическая и восьмиступенчатая автоматическая. Привод может быть как задним, так и подключаемым полным. В России будет предлагаться бензиновая версия модели с форсированным до 249 л.с. мотором и системой полного привода.

До этого была названа стоимость содержания популярной модели Geely. По словам аналитиков, на владение Geely Coolray Flagship Sport, который продается за 2,18 млн рублей, придется потратить порядка 1,87 млн рублей за пять лет. Стоимость 1 км пробега при этом оценили в 24,97 рубля, в месяц же содержание машины обойдется в 31,2 тыс. рублей. Расчет ориентирован на среднестатистического москвича, который за год проезжает 15 тыс. км. При оценке аналитики учитывали затраты на каско и ОСАГО, а также налоги и сборы, расходы на покупку покрышек, ТО и бензина.