Opel Grandland сменил поколение и обзавелся версией с аккумулятором

С этой моделью россияне знакомы — до весны 2022 года в России продавался дорестайлинговый Grandland X, с которым Opel вернулся на наш рынок. В Европе же модель избавилась от приставки X после обновления 2021 года, а теперь пришло время и для смены поколения: Opel представил «второй» Grandland и анонсировал сразу три версии, среди которых есть гибридные и электрические.

© Motor.ru

Opel Grandland второго поколения в значительно степени преобразился: передняя часть выполнена в фирменной стилистике 3D Vizor, спереди и сзади автомобиля протянулись светящиеся полосы, эмблема теперь подсвечивается белым, а надпись Opel на корме — красным. У кроссовера продвинутая матричная оптика (каждая фара состоит из 25 600 элементов), которая светит ярче и лучше выделяет объекты на дороге, не ослепляя при этом других водителей. Помимо всего перечисленного, новый Grandland крупнее предшественника, салон у него просторнее, а багажник — вместительнее (прибавка составила 36 литров).

© Opel

© Opel

© Opel

© Opel

© Opel

© Opel

© Opel

В салоне у «второго» Grandland появился 16-дюймовый экран мультимедийной системы, за рулевым колесом установлен цифровой кластер приборной панели, заявлен проекционный дисплей, управление климат-контролем физическими кнопками, а сиденья имеют немецкий ортопедический сертификат AGR. Боковые дефлекторы интегрированы в двери, что визуально увеличивает переднюю панель. Из необычных решений можно выделить беспроводную зарядку для смартфона, расположенную под стеклом. Наконец, у пассажиров сзади появилось дополнительное пространство для ног, а задний диван складывается в пропорции 40:20:40, увеличивая объем багажника до 1641 литра.

В основу модели легла платформа STLA Medium концерна Stellantis, которую Grandland делит с Peugeot 3008, и эта «тележка» предусматривает как установку ДВС, так и электромоторов с батареей. У кроссовера Opel начального уровня «мягкогибридная» установка с 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем и 48-вольтовым стартер-генератором. На ступень выше находится полноценный гибрид, который проезжает на чистом электричестве до 85 километров, но он поступит в продажу позже. Ну а самым дорогим будет Grandland на чистом электричестве.

Все технические характеристики нового Opel Grandland будут обнародованы уже в ближайшие месяцы, так как старт продаж в Европе намечен на осень 2024 года. В Великобритании модель по традиции будет продаваться под маркой Vauxhall. А вот до России кроссовер может добраться разве что по параллельному импорту, поскольку Opel, как и другие бренды, входящие в концерн Stellantis, свернул деятельность в стране после начала СВО.