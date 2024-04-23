АвтоВАЗ планирует увеличить продажи новых «Лада» более чем в полтора раза

Президент компании "АвтоВАЗ" рассказал о планах компании увеличить объем продаж в апреле в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом.

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Сейчас уже продано 20 500 легковых автомобилей, что составляет более 50% от запланированного объема. Продажи во второй половине месяца ожидаются более активными, поэтому предположительно, будет реализовано свыше 45 000 единиц транспортных средств. Если это произойдет, то продажи автомобилей LADA в апреле вырастут на 5% по сравнению с прошлым годом и мартом текущего года.

В марте 2024 года реализация автомобилей марки LADA в России достигла рекордных значений за последние 11 лет, превысив отметку в 42 840 единиц. Этот результат превышает показатели февраля на 53,6% и марта 2023 года на 83,6% соответственно.

Напомним, что новое поколение LADA Vesta продемонстрировало великолепные результаты сразу после старта продаж, реализовав 11 703 автомобиля, что на 71,6% больше, чем в феврале текущего года. По информации, предоставленной "АвтоВАЗом", это самый высокий показатель продаж среди всей линейки Vesta с июня 2021 года.

Также продолжает увеличиваться и популярность бюджетного седана LADA Granta, который занял лидирующие позиции, став бестселлером марки LADA по итогам марта текущего года с результатом в 20 412 проданных автомобилей. Показатель продаж увеличился на 59,5% по сравнению с предыдущим месяцем текущего года и на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За последний год выросли и продажи внедорожников LADA Niva Travel и LADA Niva Travel, прирост составил 56%, достигнув показателя в 10 028 проданных машин в месяц. Этот рост продемонстрировал положительную динамику семейства Niva на рынке.

Напомним, что самым бюджетным автомобилем в линейке LADA является бюджетный седан Granta, стоимость которого начинается от 699 990 рублей.