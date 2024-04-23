Kia показала свой первый пикап в ярком камуфляже от известного художника

Компания Kia продолжает подогревать интерес к предстоящей премьере своего первого пикапа. На этот раз южнокорейская компания опубликовала новое официальное изображение Kia Tasman в красочном камуфляже, разработанном при участии художника Ричарда Бойда-Данлопа.

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Как заявили в Kia, уникальный камуфляж, созданный совместно с известным в Австралии и Новой Зеландии художником, подчеркивает присущий новому Tasman дух авантюризма.

По мнению компании, новый пикап воплощает в себе приверженность Kia дизайну и инновациям, а также приключенческому духу. А в эксклюзивном дизайне камуфляжной пленки, которой он покрыт, запечатлены элементы суши и моря с огненными оттенками и цветом морских глубин. Тем самым Kia совместно с Ричардом Бойдом-Данлопом отдают дань уважения австралийской культуре серфинга.

Премьера Kia Tasman, запланированная на 2025 год, ознаменует собой выход южнокорейской компании на арену пикапов C-сегмента. Продажи автомобиля будут запускаться поэтапно по всему миру, включая ключевые рынки, такие как Корея, Австралия, Африка и Ближний Восток.