Локализация производства премиальных российских автомобилей Aurus составляет сейчас около 90%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора проекта «Единая модульная платформа» ФГУП «НАМИ» Александра Лебедева.

«На сегодняшний день локализация производства этих автомобилей и их компонентной базы в России - на уровне массового производства «АвтоВАЗа», плюс-минус 90%», - сказал Лебедев.

Представительский седан Aurus Senat был представлен в конце весны 2021 года, модель запустили в серийное производство на заводе Ford Sollers в Елабуге. В конце ноября 2022 года там же было запущено производство внедорожников Aurus Komendant. Автомобиль получил девять вариантов цвета кузова и семь видов отделки интерьера. Он оснащен двигателем V8 мощностью 598 л.с. с двойным турбонаддувом.

В 2025 году может начаться серийное производство удлиненной версии Aurus Senat. В салоне будет установлена перегородка, сзади предусмотрено два раздельных кресла.