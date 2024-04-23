Chery iСar 03 переродился в Jaecoo

В преддверии Пекинского автосалона корреспонденту "РГ" удалось сфотографировать необычную новинку - кроссовер iCar 03, но с шильдиками Jaecoo. Модель ранее была анонсирована для российского рынка.

© Российская Газета

Продажи iCar 03 стартовали в КНР в конце февраля 2024 года. Это электрический кроссовер, который может быть как одномоторным с отдачей 184 л.с. (задний привод), так и оснащаться парой двигателей мощностью 279 л.с. - по одному на каждой оси (полный привод). Запас хода в зависимости от выбранной емкости батареи - до 501 км.

По габаритам iCar 03 уступает Chery Tiggo 7 - 4406 мм, однако у электрокросса больше колесная база - 2715 мм.

"РГ" писала, что рассматривается вопрос о поставках Chery iCar 03 в Россию, но, если по экспорту модели будет принято положительное решение, это случится не ранее 2025 года. Судя по фотографиям, автомобиль может появиться в РФ под брендом Jaecoo и названием EJ6.

Недавно в России состоялся старт продаж Jaecoo J8 - кроссовера, который в Китае представлен как Chery Tiggo 9.