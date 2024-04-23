BMW нашла новый способ заработать на владельцах классических авто

BMW ввела нововведение для владельцев своих исторических моделей, предлагая им так называемое «свидетельство о рождении» автомобиля. Этот новый цифровой документ заменяет ранее выдаваемое «свидетельство о транспортном средстве» от подразделения BMW Group Classic, пишет SPEEDME.RU.

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Переход к цифровой форме означает, что владельцам больше не придется ждать физической копии документа, что делало его менее доступным для быстрой передачи новым покупателям или использования на мероприятиях. Несмотря на то, что цифровая версия не может служить украшением гаража или выставочного стенда, она обеспечивает удобство и защиту данных благодаря цифровой подписи, которая предотвращает любые манипуляции.

Стоит отметить, что новое «свидетельство о рождении» не считается подтверждением подлинности автомобиля, что и послужило причиной для изменения его названия. Оно скорее подтверждает факты о производстве и доставке автомобиля, указывая такие данные, как номера шасси и двигателя, даты производства и первой поставки. Для автомобилей, выпущенных начиная с 1980-х годов, документ также содержит информацию о фабрично установленном дополнительном оборудовании.

Получить цифровое свидетельство можно, заполнив онлайн-форму заказа и оплатив 125 евро. BMW представляет это как современное и безопасное решение для документирования истории классических автомобилей, удовлетворяя потребности коллекционеров и любителей автомобилей.