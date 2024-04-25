Состоялась главная премьера Haval для России: представлен H9 нового поколения

Стенд Haval на автосалоне в Пекине наиболее интересен для россиян с точки зрения новинок, потому что модели этой марки стремительно расширяют свое присутствие на нашем рынке. Одна из премьер - второе поколение "убийцы" рамных Toyota и прочих внедорожников - Haval H9.

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Внешность Haval H9 стала брутальнее и приведена в соответствие с другими моделями марки, в частности, Haval Raptor. Особенности салона нового H9 "РГ" рассматривала буквально накануне премьеры.

Автомобиль сохранил рамную конструкцию кузова, неразрезной задний мост, систему полного привода с тремя блокировками и понижающим рядом. Неопытным водителям должна будет помочь новая система управления на бездорожье.

Бензиновый мотор 2.0 литра в паре с 8-ступенчатым автоматом свое место сохранил, но теперь ему есть альтернатива: дизель 2.4 литра мощностью 184 л.с. и 9-диапазонная АКП. Наличие дизельного мотора - главное имиджевое отличие от идентичного внедорожника Tank 500.

Габариты нового Haval H9: 4950х1960x1930 мм, размер колесной базы составляет 2850 мм. В КНР будут доступны как пяти-, так и семиместная версии. В России, скорее всего, внедорожник предложат только с трехрядным салоном.

Купить Haval H9 второй генерации в России можно будет уже в этом году. Точной даты пока нет. На дилерской конференции в конце прошлого года говорили про август, но в таком случае первые H9 будут не тульской сборки (локализация планируется), а из Китая. Впрочем, внедорожник может добраться и раньше - через частников. Предварительный прайс был на уровне 4,3-4,8 млн рублей, но это по состоянию на конец 2023-го, поэтому к моменту официального выхода можно рассчитывать на 4,5-5 млн рублей.