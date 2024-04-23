В России появился эксклюзивный вариант кроссовера Voyah Free

Как выяснитла редакция Quto, новинка отличается более агрессивным дизайном: ей полагается оригинальная решётка радиатора, бампер другой формы, а также стильный задний спойлер, увеличивающий прижимную силу на высоких скоростях. Кроме того, машина оснащена пятилучевыми двадцатидюймовыми дисками чёрного цвета.

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В движение Voyah Free Sport Edition приводится двумя электродвигателями пиковой мощностью 490 л.с. (720 Нм). Разгон до «сотни» занимает 4,8 секунды, а суммарный запас хода электрокроссовера увеличился до впечатляющих 1000 км автономного пробега по циклу WLTP.

Как напоминает пресс-служба бренда «Войя», на официально ввезенные электромобили действует гарантия 5 лет или 100 000 километров. Официальная дилерская сеть бренда сейчас насчитывает более 50 салонов во всех ключевых регионах России и продолжает расширяться.

Между тем, в России зафиксирован резкий всплеск спроса на гибридные автомобили. В I квартале 2024 года продажи новых гибридов на российском рынке выросли почти... в 50 раз. На вторичном рынке спрос на бензоэлектрические модели увеличился на 47,8%.