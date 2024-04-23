В России появилась в продаже старая «Волга» в идеальном состоянии

В России выставлен на продажу автомобиль ГАЗ-31029 «Волга». Модель представлена в коллекционном состоянии, передает Wroom.ru.

Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито», отмечает портал. Речь идет о черном седане, который выпустили в 1996 году. Примечательно, что на одометре машины — всего 1700 км.

Как утверждается, машина не была отреставрирована, однако она выглядит так, будто только что сошла с конвейера. Данная модель «Волги» оценивается в 900 тысяч рублей.

Автомобиль находится в столице.

Как стало ранее известно, раритетный автомобиль ГАЗ-22 «Волга» 1963 года выпуска выставили на продажу в Омске. За отреставрированный автомобиль с объемом мотора 2,4 литра продавец просит 890 тысяч рублей.

Также ранее сообщалось, что на продажу в России выставили уникальный кабриолет Bugatti W16 Mistral. Гиперкар продают за 1,4 млрд рублей. Объявление о продаже разместили на «Авито». Все 99 автомобилей из лимитированной партии уже были проданы, однако один из них еще доступен для доставки в Россию. Кабриолет основан на модели Chiron.