Состоялся анонс выхода кроссовера Wey 07 в России

Great Wall планирует до конца 2024 года привезти в Россию гибридный кроссовер Wey 07, пишет канал No Limits со ссылкой на представителей китайского концерна.

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Wey 07 в Китае продается под названием Lanshan DHT-PHEV. О сложной судьбе кроссовера "РГ" рассказывала: его пересоздали после критики хейтеров и переименовали из Wey 08 в Lanshan.

Из нового названия становится понятно, что это параллельный гибрид, у которого ДВС имеет связь с колесами. У Li9 же установка сделана по последовательному принципу, и ДВС выступает только в качестве генератора.

Китайский Wey 07 - большой 6-местный кроссовер с длиной кузова 5156 мм и колесной базой 3050 мм. В основе гибрида - полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 154 л.с., которому помогает электромотор, суммарно агрегаты выдают 330 л.с. Также есть версия с двумя электрическими "помощниками", и в таком случае мощность системы вырастает до 517 л.с.

Автономность в гибридном режиме достигает 1200 км, на электричестве Wey 08 проезжает в зависимости от выбранной конфигурации привода и емкости батареи 153 и 180 км по циклу WLTC.

Wey 07 - недешевый кроссовер, на родине его продают за 273 800 и 308 800 юаней (3,52 и 3,97 млн рублей).

В России официально представлена только одна модель Wey - гибридный кроссовер Wey 05, цена на который стартует от 6,5 млн рублей за машину 2023 года выпуска.

Кроме Wey 07, компания планирует привезти в Россию еще одну модель.