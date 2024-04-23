В России скоро откроют продажи совершенно нового кроссовера Haval H7

Как стало известно редакции Quto, китайская марка откроет продажи новинки до конца нынешнего года. От нынешнего «Дарго» свежий вариант отличается переработанным дизайном, моторной гаммой и более крупными габаритами — его длина составляет 7705 мм против 4620 мм.

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На домашнем рынке модель предлагает сразу несколько силовых установок, включая гибридные. У нас кроссовер, скорее всего, получит бензиновые турбочетверки — 2,0-литровый GW4N20 отдачей 192 л.с. и 1,5-литровый GW4B15D мощностью 150 л.с., поскольку их выпуск налажен на территории РФ.

Новый Dagou, как его предшественник, также построен на платформе Lemon. При этом будущий Haval H7 должен быть конмфортнее предыдущего, так как размер колёсная базы увеличен до 2810 мм (+72 мм). Кроме того, объём багажника здесь — 483 против прежних 333 литров.

А ещё китайский производитель намерен начать на российском рынке продажи рамного внедорожника H5 нового поколения. Автомобиль будет очень крупным, так как построен на базе пикапа Great Wall Poer KingKong. В дилерских центрах марки новинка появится во второй половине 2024 года.