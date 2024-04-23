В РФ рост ДТП привел к увеличению штрафов для фермеров

Власти в Адыгее приняли решение усилить ответственность в отношении бесконтрольно содержащихся домашних животных, которые представляют опасность для автомобилистов. В первую очередь, речь идёт о крупном скоте, который в регионе нередко пасётся сам по себе и становится причиной аварий, в том числе со смертельным исходом.

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«Депутаты республиканского парламента увеличили штрафные санкции в отношении к владельцам бесконтрольно содержащих домашних животных, которые зачастую становятся причиной ДТП и представляют реальную угрозу жизни, здоровью и имуществу участников дорожного движения», — пояснил спикер регионального парламента Владимир Нарожный.

Так, граждан за самовыгул домашних животных отныне будут штрафовать на 3,5 — 4,5 тысячи рублей, для юрлиц размер санкций составит от 50 до 100 тысяч рублей.

При этом повторное нарушение в течение года повлечёт за собой наложение дополнительного штрафа. Для граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

По мнению местной администрации, ужесточение наказания поможет повысить ответственность владельцев животных и приведёт к снижению числа ДТП в регионе.

Власти отмечают, что чаще всего аварии происходят в Майкопском районе, где скот нередко выходит на дороги, ведущие к туристическим объектам. Так, по итогам 2023 года в Адыгее зарегистрировано 20 происшествий с участием крупного рогатого скота и лошадей. С начала 2024 года зарегистрировано пять таких ДТП, причём одна из них — со смертельным исходом.