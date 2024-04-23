Jetour начала продажи кроссовера Shanhai T2 и анонсировала ряд новых авто

Jetour, бренд китайского концерна Chery, презентовал несколько моделей из линейки Shanhai. Как сообщает портал «Китайские автомобили», в рамках мероприятия Night of Jetour компания дала старт официальным продажам гибридного кроссовера Shanhai T2.

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Автомобиль является гибридной версией модели Traveler, которая в России называется Jetour T2. Стоимость кроссовера в Китае составляет от 179,9 до 209,9 тысяч юаней (от 2,31 до 2,7 млн рублей). Автомобиль доступен в трех комплектациях. Все они оснащены подзаряжаемой гибридной силовой установкой из 1,5-лирового мотора мощностью 156 л.с. и электродвигателя мощностью 224 л.с. Суммарная мощность составляет 381 л.с.

В зависимости от емкости батареи дальность хода в режиме электромобиля составляет 129 или 208 км. Расход топлива в смешанном цикле — 1,4 и 0,9 литра на 100 км. Максимальный пробег при полностью заряженной батарее и полном баке превышает 1300 км.

В рамках выставки компания также представила гибридный кроссовер Shanhai T1, который позиционируется как модель начального уровня. В Китае его продажи состоятся в конце 2024 года. Бензиновая версия автомобиля попадет в Россию уже в 2025 году, а гибридный вариант — в конце того же года.

Другой новинкой Jetour стал гибридный внедорожник Shanhai T5. На презентации в Москве эту модель продемонстрировали с индексом T3. Вероятно, это обозначение будет использоваться на внешнем рынке. Кроссовер будет оснащен силовой установкой из четырех электромоторов, 2-литрового бензинового двигателя и 2-ступенчатой трансмиссии с блокировками дифференциалов. Общая мощность системы составляет 762 л. с.

Также бренд анонсировал пикап Shanhai P5 на базе Shanhai T5 и будущую флагманскую модель Shanhai T7. Это будет электрический внедорожник повышенной проходимости, ориентированный на премиальный сегмент.