Госзаказы на Aurus увеличились в 10 раз

Чиновники заказывают модели Aurus, все машины расписаны «пофамильно». По словам замдиректора проекта «Единая модульная платформа» ФГУП НАМИ Александра Лебедева, количество госзаказов на Aurus увеличились с 1-2 штук до 10-20, производство перегружено, и нарастить его будет проблематично, но все же реально. Аурусы включены в перечень автомобилей, рекомендованных Минпромторгом для приоритетного использования государственными структурами.

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Днем ранее сообщалось, что на данный момент уровень локализации автомобилей Aurus составляет 90 процентов — почти все компоненты производятся либо в России, либо в дружественных странах. Для сравнения, в 2021 году, когда на конвейер завода в Елабуге встал седан Senat, он был локализирован лишь на 53 процента.

Теперь же, помимо завода в Елабуге и мощностей НАМИ в столице, у Aurus есть и площадка в Санкт-Петербурге — это бывший завод Toyota, который до весны 2022 года выпускал Camry и RAV4. Известно, что Аурусы будут собирать на петербургском предприятии при поддержке иностранного партнера, но какого именно, до сих пор неизвестно. С большой долей вероятности это будет Hongqi.

Если предположение окажется верным, то с конвейера будут сходить модели Hongqi, но с шильдиками Aurus. Ранее представитель Aurus заявил, что это будут массовые автомобили «примерно в формате Камри».