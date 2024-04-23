Обнародованы снимки Range Rover Electric без камуфляжа

Компания Jaguar Land Rover показала, как выглядит электромобиль Range Rover Electric без камуфляжа. Она опубликовала соответствующие снимки, передает Wroom.ru.

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Как отмечается, фотографии сделали во время зимних испытаний.

Визуально электрический Range Rover Electric ничем не отличается от обычных версий с двигателями внутреннего сгорания. По предварительным данным, машина оснащена двумя электромоторами. Уточняется, что по характеристикам такой внедорожник будет близок к модификации с бензиновым двигателем V8, который развивает 530 л. с. мощности и 750 Нм крутящего момента.

Ранее сообщалось, что компания Land Rover готовится выпустить электрическую версию Range Rover Sport вскоре после выхода ее первого электрокара - классического Range Rover. Sport должен выйти в 2025 году.

Также ранее стало известно, что на российском рынке появились кроссоверы Range Rover Velar 2023 года выпуска, ввезенные в страну по параллельному импорту.