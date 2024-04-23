Обнародованы снимки Range Rover Electric без камуфляжа
Компания Jaguar Land Rover показала, как выглядит электромобиль Range Rover Electric без камуфляжа. Она опубликовала соответствующие снимки, передает Wroom.ru.
Как отмечается, фотографии сделали во время зимних испытаний.
Визуально электрический Range Rover Electric ничем не отличается от обычных версий с двигателями внутреннего сгорания. По предварительным данным, машина оснащена двумя электромоторами. Уточняется, что по характеристикам такой внедорожник будет близок к модификации с бензиновым двигателем V8, который развивает 530 л. с. мощности и 750 Нм крутящего момента.
Ранее сообщалось, что компания Land Rover готовится выпустить электрическую версию Range Rover Sport вскоре после выхода ее первого электрокара - классического Range Rover. Sport должен выйти в 2025 году.
Также ранее стало известно, что на российском рынке появились кроссоверы Range Rover Velar 2023 года выпуска, ввезенные в страну по параллельному импорту.