Exeed вывел на российский рынок обновленный кроссовер TXL

Принадлежащий Chery премиум-бренд Exeed объявил о старте продаж в России обновленного кроссовера TXL. Новинка доступна в четырех комплектациях: Business, Prestige, Premium и Flagship. Цены варьируются от 4 250 000 до 4 900 000 рублей, сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе китайской компании.

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Главные изменения в обновленном TXL коснулись интерьера и «техники»: теперь версия с 2,0-литровым двигателем комплектуется исключительно восьмиступенчатой автоматической коробкой передач собственной разработки и производства Exeed.

В салоне же появились другая архитектура передней панели с изогнутым сдвоенным экраном (совмещает в себе два дисплея диагональю 12,3 дюйма каждый) толщиной 15 мм, мульти-руль с функцией предотвращения случайного нажатия на сенсорные кнопки, переработанные дверные карты и новая аудиосистема Lion Melody с 23 встроенными динамиками и системой активного шумоподавления.

Кроме того, кроссовер получил абсолютно новые сиденья. Водительское кресло оснащено 8 электрорегулировками и памятью положений, четырьмя положениями поясничного подпора, обогревом, вентиляцией и массажем, а также двумя встроенными в подголовник динамиками. Для переднего пассажира доступно сиденье повышенной комфортности с 6 электрорегулировками и электрорегулируемой опорой для ног.

Наконец, рычаг переключения передач автоматической трансмиссии переместился с центрального тоннеля на рулевую колонку и обеспечил больше свободного пространства как для водителя, так и для пассажира. В нише под приборной панелью появилось место для охлаждаемой беспроводной зарядки на 50 вт, а кнопки памяти и регулировки сидений теперь установлены на дверных панелях.

Внешне Exeed TXL изменился незначительно, обретя с обновлением лишь красные тормозные суппорты и другую решетку радиатора, а вот гамма двигателей пополнилась модернизированной «турбочетверкой»объемом 1,6 литра, которая вместо 186 л.с. теперь выдает 194 л.с. и 275 Нм крутящего момента и сочетается с семиступенчатым «роботом» Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Вторым и, по совместительству, «старшим» двигателем в линейке TXL остался 2,0-литровый 197-сильный турбомотор с 375 Нм крутящего момента, который, работая в паре с новым восьмиступенчатым «автоматом» 8AT Fuzhen, позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8,7 секунды.

Что касается цен, то в базовой и самой доступной комплектации Business обновленный Exeed TXL стоит минимум 4 250 000 рублей. В нее входит все самое необходимое: турбированный двигатель 1.6 с коробкой DCT, адаптивный круиз-контроль, зимний пакет, полный привод и раздельный климат-контроль.

Стоимость автомобиля во второй комплектации Prestige с мотором 1.6 составляет 4 400 000 рублей, а в исполнениях Premium и Flagship с 2,0-литровым турбированным двигателем и автоматической коробкой передач рестайлинговый кроссовер стоит 4 550 000 и 4 900 000 рублей соответственно.