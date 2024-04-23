Обновленные Audi Q7 и Q8 стали мощными гибридами

Вседорожники TFSI e quattro получили улучшенную гибридную установку с более емкой батарей и электромотором нового дизайна. Мощность версий 55 TFSI e quattro выросла до 394 лошадиных сил, 60 TFSI e quattro — до 490. Запас хода на электротяге тоже увеличился и теперь составляет максимум 90 километров в цикле WLTP EAER City. С места до ста топовые гибриды разгоняются за пять секунд. Максимальная скорость — 240 километров в час.

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Компания Audi добавила в гамму обновленных Q7 и Q8 полноценные гибридные версии. Кроссоверы с индексами 55 TFSI e quattro и 60 TFSI e quattro оснащены двигателем V6 3.0 (340 л.с., 450 Нм), электромотором нового дизайна (178 л.с., 460 Нм) и более мощной тяговой батареей, собранной из шести стеков по 17 ячеек в каждом и размещенной в подполе багажника. Емкость аккумулятора выросла до 25,9 киловатт-часа, поэтому и запас хода на электротяге у гибридов увеличился и теперь равен 90 километрам в цикле WLTP EAER City, или 85 в комбинированном WLTP EAER.

© Audi

© Audi

© Audi

Версии с шильдиком 55 TFSI e quattro располагают комбинированной отдачей 394 лошадиные силы и 600 Нм крутящего момента, 60 TFSI e quattro — 490 сил и 700 Нм. Раньше мощность была чуть ниже: 381 и 462 силы при тех же значениях момента. На разгон с места до ста младшие модификации тратят 5,7 секунды, старшие — пять секунд ровно. Средний расход топлива зависит от уровня заряда батареи. Если аккумулятор полный, будет около полутора литров на «сотню». Однако при разрядке в ноль машины начнут «есть» по 9—11 литров.

© Audi

© Audi

У всех гибридов электронный ограничитель срабатывает на 240 километрах в час, но на электротяге кроссоверы разгоняются только до 135. Мощность зарядного устройства — 7,4 киловатт-часа. С ним наполнение батареи до 100 процентов занимает 3 часа 45 минут. Одно из нововведений — выбор режима начала движения: полностью электрический либо гибридный. Последний активен даже при полностью выжатой педали газа, а второй имеет две стратегии работы: Auto (сбалансированная работа ДВС и электромотора) и Hold (поддержка заряда батареи на заданном уровне).

© Audi

© Audi

© Audi

Будучи в режиме подзарядки, для восполнения энергии гибриды используют только систему рекуперации, мощность которой при торможении достигает 80 киловатт. Замедления до 0,3 g тут обрабатывают электромоторы, так что гидравлика нужна только в очень редких случаях. В список доступного оснащения кроссоверов входит матричная оптика с возможностью выбора одной из четырех световых подписей, различные варианты подвесок и, впервые для гибридов, подруливающая задняя ось и электромеханические стабилизаторы eAWS.

© Audi

© Audi

Рыночный запуск Audi Q7 TFSI e quattro и Q8 TFSI e quattro запланирован на конец этого месяца. Начальная цена Q7 55 TFSI e quattro составит 85 500 евро (8,5 млн рублей), 60 TFSI e quattro — 96 тысяч (9,6 млн рублей). В свою очередь, Q8 55 TFSI e quattro обойдется минимум в 92 900 евро (9,3 млн рублей), а Q8 60 TFSI e quattro — в 103 200 (10,3 млн рублей).