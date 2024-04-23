Chery рассекретил робота Mornine

Китайский производитель во время Пекинского автосалона проведёт презентацию своей новейшей разработки — андроида Mornine с искусственным интеллектом. Модель была создана совместно с инженерами компании Aimoga. В будущем не исключено, что эта новинка появится не только в дилерских центрах, но и научится помогать по хозяйству.

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Силовая установка робота состоит из электромоторов и аккумулятора, который питается от гидравлической системы Atlas.

В компании пояснили, что сегодня подобная техника способна или имитировать живого человека, или ходить. Однако Chery Mornine сочетает в себе оба этих качества: он обладает биомимикрией и может передвигаться на двух ногах со скоростью до 4 км в час.

Лицо андроида сделано из силиконового биомиметрического материала, способного «осуществлять реалистичные визуальные эффекты и тактильные ощущения». Так, он может имитировать человеческую мимику — улыбаться, удивляться и показывать другие эмоции во время разговора.

Благодаря искусственному интеллекту и интегрированным языковым моделям новинка способна распознавать письменные и устные команды людей, переводить их в конкретные действия. Кроме того, производитель отмечает, что роботу можно задавать различные вопросы в автомобильной сфере или просто поболтать.

В компании отмечают, что в перспективе робот ляжет в основу новой экосистемы обслуживания клиентов. На первом этапе предполагается использование Mornine в дилерских центрах марки в качестве консультанта.

В будущем он обзаведётся технологией визуального распознавания и автономной навигации, что позволит расширить возможности общения с клиентами. Например, он сможет самостоятельно провожать людей к конкретным точкам или нужным местам.

На финальном этапе андроид Chery сможет стать полноценным помощником по дому, ухаживать за пожилыми людьми, готовить еду и принимать участие в образовании детей.