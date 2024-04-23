В России замечен в продаже кроссовер Mitsubishi ASX

Хорошо известный россиянам кроссовер Mitsubishi ASX вернулся на российский рынок. Официальных поставок по-прежнему нет, но теперь их заменяет частный ввоз, осуществляемый как дилерами, так и частными продавцами. Цены на одном из крупнейших классифайдов сейчас начинаются от 2 850 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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За эти деньги новый ASX 2022 года выпуска с уже уплаченным утильсбором и всеми документами продает «частник» из Пензы. По его словам, автомобиль представлен в максимальной для переднего привода комплектации, которая в числе прочего включает в себя кожаную отделку салона, подогрев передних кресел, люк, климат-контроль, светодиодную оптику и бесключевой доступ. Двигатель — 2,0-литровый 150-сильный «атмосферник», сопряженный с вариатором.

Интересно, что официально поставляемые в Россию «китайцы» того же класса зачастую стоят дороже. Например, на обновленный Geely Coolray цены без учета скидок достигают 2 949 990 рублей, Changan CS75Plus стоит 2 849 900 рублей, а топовая переднеприводная Omoda C5 по «прайсу» оценена в 2 949 900 рублей.

Тем не менее в Москве такой же переднеприводный ASX продают минимум за 2 990 000 рублей, в Ставрополе — за 2 999 000 рублей, а в Екатеринбурге и Воронеже — за 3 049 000 и 3 109 000 рублей соответственно. Версия с полным приводом дешевле всего стоит в Москве и Санкт-Петербурге — в любой из столиц она обойдется минимум в 3 400 000 рублей.