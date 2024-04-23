Индийская Mahindra вывела на тесты стильное кросс-купе

Индийская компания Mahindra&Mahindra вывела на тесты практически готовый к серийному производству кроссовер XUV.e9. Это полностью электрический SUV с купеобразным кузовом, который станет флагманом модельной линейки марки и, вероятно, самым дорогим автомобилем Mahindra. Запуск XUV.e9 на индийском рынке ожидается через год, в апреле 2025-го.

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Впервые XUV.e9 показали в статусе концепта в конце лета 2022 года. Что примечательно, премьера прошла не в Индии, а в Лондоне, а все потому, что за дизайн кросс-купе отвечала команда европейского подразделения Mahindra Advanced Design Europe. К слову о дизайне: он, по всей видимости, претерпит минимальные изменения — автомобиль на шпионских снимках практически в точности повторяет шоу-кар двухлетней давности.

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© Mahindra

© Mahindra

В том же 2022 году Mahindra подписала соглашение с Volkswagen, в рамках которого индийская компания получила право использовать компоненты немецкой модульной платформы MEB в своих электромобилях. В частности, речь шла о электромоторах и других элементах, которые впоследствии стали частью индийской архитектуры INGLO, на которой и построен XUV.e9.

В Mahindra отмечают, что XUV.e9 — это полностью оригинальная модель, которая отличается от всех прочих автомобилей бренда. В длину она достигает 4,79 метра, а в салоне у нее три экрана на передней панели — по крайней мере, такая комбинация была у концепта 2022 года.

Параллельно ведется разработка и других моделей серии XUV.e. Так, еще до дебюта «девятки» Mahindra обещала показать электрический кроссовер с индексом e8 в его серийном воплощении. Премьера ожидается в конце 2024 года.