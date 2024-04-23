С молотка пустят единственную в своем роде электрическую яхту BMW

Ее спроектировало подразделение BMW Designworks. Футуристичное судно, построенное в прошлом году на немецкой верфе Tyde, продают на онлайн-аукционе SBX Cars. Необычную яхту создали в единственном экземпляре. Несмотря на уникальный внешний вид, электрический тримаран полностью функционален и готов к эксплуатации.

© Motor.ru

Корпус футуристичной яхты The Icon выполнен в форме тримарана с просторной надстройкой, предлагающей панорамный обзор. В жилом отсеке находятся несколько зон отдыха, пост управления и 32-дюймовым дисплей, интерфейс которого выполнен на базе операционной системы BMW Operating System 8. Управлять его функционалом можно с помощью голосовых команд.

© SBX Cars

© SBX Cars

© SBX Cars

© SBX Cars

© SBX Cars

© SBX Cars

В конструкции The Icon инженеры использовали подводные крылья, которые позволяют экономить до 80 процентов энергии. В движение яхту приводят два электродвигателя по 136 лошадиных сил каждый. Аккумуляторная батарея емкостью 240 киловатт-часов от электрокара BMW i3 позволяет судну преодолевать около 90 километров. Максимальная скорость яхты на воде достигает 50 километров в час.

В конце марта компания Lexus представила обновленную яхту LY680. Но роскошном судне разместили даже зону для барбекю.