Популярная торговая площадка пометит честных дилеров бейджем

Онлайн-сервис «Авито Авто» ввёл особый значок «Фиксированная цена», который можно будет увидеть в объявлениях о продаже машин у дилеров. Отмечать им будут продавцов, которые устанавливают честную стоимость транспорта, без учёта дополнительных акций и условий.

© Quto.ru

В компании пояснили, что нередко дилеры ставят привлекательную цену, однако покупателям нужно выполнить ряд условий. Например, стоимость действительна только при оформлении страховки, кредита, сдачи старой машины в трейд-ин или покупки дополнительных услуг.

Новый бейдж, доступный исключительно профессиональным продавцам, позволит россиянам знать окончательную стоимость транспортного средства до звонка или визита в шоурум.

«Введение бейджа «Фиксированная цена» — еще один шаг в сторону обеления рынка и проведения более прозрачных сделок по автомобилям. Мы хотим, чтобы каждый наш пользователь мог с уверенностью выбирать автомобиль, исходя из того, что цена в объявлении исключает необходимость заключения дополнительных договоров для специальных условий сделки», — пояснил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

Отмечается, что получить дополнительную скидку можно при личном обращении к конкретному дилеру.

Если же дилер в описании указывает, что для покупки автомобиля по указанной цене нужно выполнить дополнительные условия, новый значок он получить не сможет.